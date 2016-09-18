New York'ta patlama: En az 29 yaralı

ABD'nin New York şehrinde meydana gelen patlamada en az 29 kişi yaralandı.

New York'un Chealsea semtinde Cumartesi gecesi meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, patlamanın 'kasıtlı' olduğunu belirtti ancak olayın 'terörle bağlantılı olmadığını' kaydetti.

Patlamanın şiddetiyle binaların camları kırıldı ve patlama sesi semtin diğer bölgelerinden de duyuldu.

Polis, Chelsea'de başka bir noktada da kablolara sarılı bir düdüklü tencere bulunduğunu belirtti.

New York itfaiyesi yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu ancak hiç kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Yaralanmaların çoğunun kırılan camlar ve enkaz nedeniyle vücutta oluşan kesikler ve yaralar olduğu kaydedildi.

Patlama yerel saatle gece 9 civarında yaşandı. Görgü tanıkları, çok büyük bir patlama sesi duyulmasıyla herkesin kaçıştığını söyledi.

Henüz doğrulanmayan bilgilere göre patlama bir çöp kutusunda meydana geldi.

Olay yeri ve çevresi polis kordonuna alındı.

Belediye Başkanı de Blasio, "İlk belirlemeler, kasıtlı bir eylem olduğunu gösteriyor" dedi.

Yetkililer, Chelsea'deki ikinci bir noktada kablolara ve cep telefonuna bağlı bir düdüklü tencerenin bulunduğunu söyledi.

Chelsea, Manhattan'ın barları ve restoranlarıyla ünlü en kalabalık semtlerinden biri.

Gece kulübünde çalışan Rudy Alcide, patlamanın çok şiddetli olduğunu 'gök gürültüsünden daha yüksek ses çıkardığını' söyledi.

Beyaz Saray yetkisi, soruşturmayla ilgili ABD Başkanı Barack Obama'nın bilgilendirildiğini kaydetti.

Demokrat Parti'den başkan adayı Hillary Clinton da gazetecilere açıklamasında New York'ta yetkililerle irtibatta olduğunu ifade etti.

Polisin patlamayla ilgili açıklama yapmasından önce Colorado'da konuşan Donald Trump da 'bomba patladığını' söyledi ve "Hiç kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor ama, sert davranmamız gereken zamanlardayız" diye ekledi.