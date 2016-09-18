New York'ta patlama: 29 yaralı



Manhattan'da cumartesi akşamı işlek sokaklardan birindeki bir çöp tenekesi içine bırakılan patlayıcı madde infilak etti. Patlamada biri ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio henüz patlamanın arka planının ortaya çıkmadığını ancak “kasıtlı bir eylemden” yola çıkıldığını kaydetti.

Blasio, pazar günü yaptığı açıklamada patlamanın bir terör saldırısıyla bağlantısının henüz tespit edilmediğini ifade etmişti. Ancak açıklamadan kısa süre sonra olay yeri yakınlarında, üzerinde cep telefonu bağlanmış olan bir düdüklü tencere ve kabloların olduğu bir düzenek bulunduğu bildirildi. CNN televizyonu, tencerenin dışına bir düzenek bağlandığını aktardı. Düzeneğin, Manhattan'daki saldırıyla direk bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Patlama yeri yakınlarında bulunan düzenek, Boston maratonuna düzenlenen saldırıyı akıllara getirdi. 2013 yılında Boston maratonunda da düdüklü bir tencere ile hazırlanmış bomba düzeneği kullanılmış, üç kişi hayatını kaybederken, 250'den fazla insan yaralanmıştı.

Cumartesi sabah saatlerinde de New Jersey'deki Seside Park'da bir çöp kutusuna bırakılan bomba düzeneğinin patlatıldığı bildirildi. Parktaki yürüyüş parkurunda 5 binin üzerinde deniz piyadesinin katılacağı bir koşu yapılacaktı. Düzeneğe bağlı üç patlayıcıdan birinin etkinlik öncesi patladığı ve bu sayede olayda kimsenin hedef olmadığı belirtildi. Halihazırda patlamanın arkasında kimin olduğu netlik kazanmadı.