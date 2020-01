New York'ta patlama

New York Polis Teşkilatı'nın verdiği bilgilere göre New York'un Manhattan semtinde bulunan bir otobüs terminalinin yakınlarında patlama meydana geldi. Polis patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

New York Polis Teşkilatı resmi Twitter hesabından yayınladığı bir tweette "New York Polis Teşkilatı Manhattan'da 42'inci Cadde ve 8'inci Bulvar yakınlarında 'henüz bilinmeyen bir sebeple" meydana gelen patlamayla ilgili olarak görevdedir. New York Metrosu’nun A, C ve E hatlarının şu anda tahliye ediliyor. Konuyla ilgili bilgiler aktıkça sizinle paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Patlamanın yerel saatle 7:30 sularında yaşandığı bildiriliyor. Amerikan basınında yer alana haberlerde, Times Meydanı yakınlarında bulunan Port Authority otobüs terminalinin yakınlarındaki patlamanın ardından bir kişinin polis tarafından göz altına alındığı kaydediliyor.

AFP,BW/HT