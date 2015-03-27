T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

New York'ta patlama

ABD'nin New York kentinde meydana gelen patlamada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

27 Mart 2015 10:10


New York'un East Village bölgesinde bir binada patlama meydana geldi. İşyeri ve ev olarak kullanılan binada patlamanın ardından yangın çıktı.

Yangın çıkan ve komşu diğer binalarda çökmeler yaşandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ilk belirlemelere göre patlamaya doğalgaz kaçağının neden olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Yangının çıktığı bölge, bar ve restoranlarıyla New York gece yaşamının önemli merkezleri arasında yer alıyor.

New York'un Harlem semtinde geçen yıl doğalgaz kaçağından meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD New YorkYork East VillageYork Belediye Başkanı BillBlasioNew YorkYork HarlemDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24