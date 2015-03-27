New York'ta patlama



New York'un East Village bölgesinde bir binada patlama meydana geldi. İşyeri ve ev olarak kullanılan binada patlamanın ardından yangın çıktı.

Yangın çıkan ve komşu diğer binalarda çökmeler yaşandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ilk belirlemelere göre patlamaya doğalgaz kaçağının neden olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Yangının çıktığı bölge, bar ve restoranlarıyla New York gece yaşamının önemli merkezleri arasında yer alıyor.

New York'un Harlem semtinde geçen yıl doğalgaz kaçağından meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.