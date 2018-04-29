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BBC Türkçe

New York'ta otobüs terminalinde patlama: Tek yaralı gözaltındaki şüpheli

Aynı zamanda ABD'nin en büyük otobüs terminali olan Port Authority'de patlama meydana geldi. New York polisi bir kişinin gözaltına alındığını, ne tip bir patlayıcı kullanıldığının araştırıldığını açıkladı. Polis patlamada gözaltındaki şüpheli dışında yara

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin New York kentinde Times Meydanı yakınlarındaki Port Authority otobüs terminalinde bir patlama meydana geldi.

New York polisi şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını, ne tip bir patlayıcı kullanıldığının araştırıldığını açıkladı. Polis, şüpheliden başka kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

42. Cadde ve 8. Bulvar'ın bulunduğu yerde A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi.

İtfaiye ekipleri de terminale gitti.

Yetkililer bazı metro seferlerinin durdurulduğunu ve istasyonlardan tahliyelerin başladığını duyurdu.

Amerikan ABC News televizyonu ise polis kaynaklarının terminalin altındaki bir geçiş noktasında boru tipi bir bombanın infilak ettiğini söylediğini aktardı.

New York kentinin yerel televizyonu WPIX ise kaynaklara dayandırdığı haberinde gözaltına alınan şüphelinin metro tünelinde ikinci bir bomba düzeneği kurmuş olma olasılığından söz etti.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Port Authority, ABD'nin en büyük otobüs terminali.

Terminali yılda 65 milyondan fazla yolcu kullanıyor.

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