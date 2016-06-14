New York'ta, Orlando'da hayatını kaybedenler için toplu namaz

ABD’nin Orlando şehrinde, Pulse isimli eşcinsel kulüpte radikal İslamcı terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleşen, ülke tarihinin en büyük silahlı saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. IŞİD'in bu katliamını protesto etmek isteyen 200 Müslüman birey, Orlando’da hayatlarını kaybedenler için New York’ta toplu namaz kıldı.

Gzone'un Huffington Post’tan referans verdiği haberine göre, New York’ta düzenelenen toplu iftar yemeğine katılan 200 Müslüman bir basın açıklaması düzenleyerek, 12 Haziran Pazar akşamki namazlarını Orlando’da hayatlarını yitirenlere adadıklarını söylediler.

”Tanrı onlara huzurlu bir uyku versin. Bizler gerçek müslümanlar olarak bu katliamı kınıyoruz ve tüm kayıplar için dua ediyoruz” açıklamasıyla toplu namaz kılan gruba sosyal medyadan tebrik yağdı.