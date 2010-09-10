New York'ta moda haftası açıldı

T24- New York, 2011 sonbahar - yaz kreasyonlarının sunulacağı moda haftalarının açılışını Lincoln Center'da yaptı.



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Belediye Başkanı Michael Bloomberg, New York Moda Haftası şerefine, 1 numaralı metro hattının adını geçici olarak ‘Fashion Line’ (Moda Hattı) olarak değiştirdi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, 16 Eylül’e dek sürecek olan Mercedes-Benz Moda Haftası kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen tasarımcılar, Lincoln Center’daki Damrosch Park’ta kurulan dev çadırlarda son işlerini sunacak. New York’taki moda haftasını Londra, Milano ve Paris moda haftaları takip ediyor. Kentte cuma gecesi gerçekleştirilecek ‘Fashion Night Out’ adlı etkinlik çerçevesinde de mağazalar gecenin geç saatlerine kadar açık olacak. Bu etkinliğin Türkiye versiyonu önümüzdeki perşembe gecesi İstanbul’da; Nişantaşı, İstinyePark ve Bağdat Caddesi’nde düzenlenecek.