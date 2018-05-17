New York'ta mahkeme Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi (4)

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Nafiz Albayrak / New York, 16 Mayıs (DHA) - ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

New York\'ta Türkiye saati ile 17:00\'de başlayan davaya bakan Yargıç Richard Berman, Hakan Atilla\'ya 32 ay hapis cezası verdiğini açıkladı ve Atilla’nın hapiste geçirdiği 14 ayın da 32 aylık ceza içinde göz önüne alınacağını belirtti.

Yargıç Berman ayrıca, Atilla’nin cezasının geri kalan bölümünü Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde gecireceğini söyledi.

Mahkeme salonundan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan savunma ekibi üyeleri Cathy Fleming ve Victor Rocco, verilen cezanın \"tatmin edici\" olduğunu, ancak, temyize başvuracaklarını söyledi.

Halkbank avukatlarından Halil Uzun salondan çıkışta gazetecilere, \"Bu çıkan sonuçtan direkt memnun olduğumu söyleyemem; ama, şikayetçi değiliz. Bu bizim diğer süreçlerimizi takip etmemiz için yeterli süre diye düşünüyorum\" dedi.

Bir soru üzerine, Hakim Berman\'ın duruşmada normal yönergelere (guidelines) bağlı kalmadığını belirten Uzun, \"Onu takip etmiş olsaydı, kendi hesaplamasına göre, yaklaşık bir 10 yıllık ceza öngörmesi mümkündü. Diğer faktörleri gözönüne alarak, hakim normal yönergelerin altında bir ceza takdir etti\" dedi.

Görüntü dökümü:

- Davanın savcılık ekibinin mahkeme salonundan çıkışı

- Davanın savunma ekibinin mahkeme salonundan çıkışı

- Halkbank avukatlarından Halil Uzun