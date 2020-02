New York'ta mahkeme Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi (2)

(Görüntü dökümü ve ayrıntılar eklendi)

Nafiz Albayrak / New York, 16 Mayıs (DHA) - ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

New York\'ta Türkiye saati ile 17:00\'de başlayan davaya bakan Yargıç Richard Berman, Hakan Atilla\'ya 32 ay hapis cezası verdiğini açıkladı ve Atilla’nın hapiste geçirdiği 14 ayın da 32 aylık ceza içinde göz önüne alınacağını belirtti.

Yargıç Berman ayrıca, Atilla’nin cezasının geri kalan bölümünü Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde gecireceğini söyledi.

Görüntü dökümü:

- Davanın savcılık ekibinin mahkeme salonundan çıkışı