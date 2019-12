New York'ta Kürt Filmleri Festivali

ABD'de ilk kez düzenlenecek New York Kürt Filmleri Festivali: ‘Sınırları Aşan Sinema’ adıyla tanıtılıyor.



Etkinlikte, İran, Irak, Türkiye, Suriye ile bu ülkelerden olup yaşamlarını ABD, Kanada ya da Avrupa'nın değişik ülkelerinde sürdüren yönetmenlerin filmleri gösterime girecek.



Kürt Filmleri Festivali'nde yer alan filmler, New York Üniversitesi Cantor Film Merkezi ile, Hagop Kevorkian Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.



21-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında, ‘Kürtlerin ve Kürdistan'ın içinde bulunduğu son durum’ konulu bir de açık oturum düzenlenecek. Açık oturuma Müjde Arslan, Bahman Ghobadi, Hüseyin Karabey, Kazım Öz, Jano Rosebiani, Hiner Saleem ve Hisham Zaman gibi yönetmen ve yapımcılar da katılacak.



Kürt Filmleri Festivali'nde, Yüksel Yavuz'un ‘Yakından Kürdistan’ (Close Up Kurdistan), Kazım Öz'ün Fırtına (The Storm), Yılmaz Güney'in ‘Yol’, Hüseyin Karabey'in ‘My Marlon and Brando’, filmleri de yer alacak. Festivalde ayrıca fotoğraf ve belgesel sunumları da gerçekleştirilecek.

ABD tarihinde ilk kez düzenlenecek Kürt Filmleri Festivali, New York Üniversitesi Hagop Kevorkian Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, ArteEast, Londra Kürt Filmleri Festivali Komitesi tarafından ortaklaşa düzenleniyor. New York Üniversitesi Din ve Medya Merkezi, Fransız Büyükelçiliği Kültür Hizmetleri Departmanı, Fransız-Amerikan Kültürel Değişim Programı, Norveç Film Enstitüsü, New York Eyaleti Sanat Konseyi, New York Kültür İşleri Müdürlüğü de festivale destek veren kurum ve kuruluşlar arasında.