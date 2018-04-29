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BBC Türkçe

New York'ta ifade veren eski polis Hüseyin Korkmaz: 'FBI'dan 50 bin dolar aldım'

New York'ta devam eden ambargo davasının Salı gününkü duruşmasında, eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, "25 Aralık soruşturması, Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal'in de aralarında olduğu yolsuzluğa karış

29 Nisan 2018 20:30

New York'ta devam eden ambargo davasının Salı gününkü duruşmasında, eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz tanık olarak ifade vermeye devam etti.

Korkmaz mahkemedeki ifadesinde 25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu ve "25 Aralık soruşturmasının Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal'in de aralarında olduğu yolsuzluğa karışan kişilere yönelik olduğunu" söyledi.

Gazeteci Adam Klasfeld'in mahkeme salonundan aktardığı notlara göre, savcılık makamı, Korkmaz'a "ABD tarafından işe alınıp alınmadığını" da sordu.

Bu soruya "hayır" yanıtını veren Korkmaz, ifadesinin devamında FBI'dan "talep etmediği" 50 bin dolarlık maddi yardım aldığını söyledi.

Korkmaz ABD'de çalışma izni almayı beklediğini de söyledi.

Gazeteci Klasfeld, "Hüseyin Korkmaz'a verilen 50 bin dolara" ilişkin analizini de Twitter hesabından paylaştı:

"Devletin tanıkları alışık olunduk bir şekilde, mahkeme sürecini beklerken maddi yardım alırlar. Özellikle de tanık işsizse. Savunma avukatları ise bu durumu, tanıklık hakkında soru işareti oluşturmak için kullanırlar."

Duruşmayı izleyen gazeteci Pete Brush da, Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatlarının "Hüseyin Korkmaz'ın Türkiye'den sağladığı delillere yönelik" itirazlarını aktardı.

Brush, hakim Berman'ın bu delillerin kullanılmasına yapılan itirazı reddettiğini de paylaştı.

https://twitter.com/KlasfeldReports/status/940680727246594049

Hüseyin Korkmaz, 2014 yılında 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten polislerle ilgili açılan dava kapsamında Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle önce gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklanmıştı.

Eski komiser yardımcısı, 17 aylık tutukluğun ardından Şubat 2016'da serbest bırakılmıştı. Korkmaz ayrıca polislikten de ihraç edilmişti.

Korkmaz, o dönemde katıldığı duruşmada, tahliye talep ederken yaptığı konuşmada, "17/25 Aralık dosyalarında hiç çalışmadım, tek parafım yok, ben 17 aydır neden tutukluyum? 17/25 Aralık dosyasında görev almadığım için disiplin cezasına gerek olmadığım kararını Efkan Ala imzaladı. 17/25 Aralık dosyasında değil işlem yapmak, o dosyadan haberim bile yoktu. Başka büroda çalışıyordum. Nasıl suç işledim ben?" diye konuşmuştu.

17 Aralık soruşturması sırasında hem polis fezlekesini hem de savcı Celal Kara'ya gönderilen raporu yazdığı öne sürülen Korkmaz'a o dönem görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltilmişti.

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