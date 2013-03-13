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Yaşam

New York'ta içecek yasağı mahkemeden döndü

Büyük boy içeçecek satış yasağının keyfi ve kaprisli bir karar olduğuna hükmeden mahkeme yasağı durdurdu

13 Mart 2013 09:55

ABD'de New York belediyesinin restoranlarda büyük boy şekerli içecek satışını yasaklama kararı, yürürlüğe girmesine bir gün kala mahkeme tarafından durduruldu. Mahkeme, meşrubat şirketlerinin açtığı davada, yasağın "keyfi ve kaprisli" bir karar olduğuna hükmetti.

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg mahkeme kararının "tamamen yanlış" olduğunu söyledi ve temyize gideceklerini açıklarken, Amerikan Meşrubatçılar Birliği mahkemenin kararından memnun olduklarını belirtti. Yapılan açıklamada "Mahkeme kararı, New Yorklulara ve bu keyfi ve destek bulmayan bu yasak nedeniyle zarar görecek binlerce küçük işletmeye rahat bir nefes aldırdı" ifadesi kullanıldı.

Yasak, yiyecek satılan yerlerde 473 mililitreden daha büyük bardaklarda şekerli, gazlı ve kolalı içecek servisini engelleyecekti. Bloomberg yasak kararını obeziteyle mücadele çerçevesinde aldıklarını açıklamıştı. Araştırmalar, New Yorklu yetişkinlerin yüzde 58'inin obez ya da kilolu olduğuna işaret ediyor.

Yasak, süpermarket ve mağazalar dışında yiyecek satılan tüm yerleri kapsacaktı. Bugün yürürlüğe girmesi planlanan yasağa uymayanlara 200 dolara kadar para cezası verilmesi öngörülüyordu.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, yargıç, Bloomberg tarafından atanan kurulun yetkisini aşarak yasamanın alanına girdiğini, bunun halkın oylarıyla seçilen belediye meclisine ait olması gerektiğini vurguladı.

Bloomberg düzenlediği basın toplantısında karara tepki gösterdi, "Yargıcı yasağı tamamen yanlış yorumladığını düşünüyoruz ve temyizde kazanacağımıza eminiz. Haklılığımızı savunurken her gün insanların öldüğünü söyleyeceğiz. Amerika'da yılda 70 bin kişi obeziteden ölüyor. New York'ta 5 bin kişi ölüyor" dedi.

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