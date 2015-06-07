T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York’ta 'Esaretin Bedeli' usulü kaçış

'Kaçış planın son derece detaylı ve sofistike'

07 Haziran 2015 11:41

Washington

ABD’nin New York eyaletinde iki mahkum yüksek güvenlikli hapishaneden kaçtı. Mahkumların kaçış planı ‘Esaretin Bedeli’ filmini akıllara getirdi. Richard Matt (48) ve David Sweat (34) New York eyaletinin kuzeyinde bulunan Clinton Hapishanesi’nin ‘maksimum güvenlikli’ kısmından kaçmayı başaran ilk mahkumlar oldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, mahkumların hücrenin çelik duvarını delerek kanalizasyon tüneline ulaşmak yoluyla kaçışı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Eyalet valisi Andrew Cuomo yaptığı yaptığı basın toplantısında, kaçış planın son derece detaylı ve sofistike olduğunu belirtti. Cuomo, Matt ve Sweat’in 1865 yılında açılan hapisanenin maksimum güvenlikli kısmından kaçmayı başaran ilk mahkumlar olduğunu söyledi. Vali, kaçış esnasında elektrikli aletlerin kullanıldığını vurguladı.

Mahkumların kaçış planı 1994 yapımı Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) filmini akıllara getirdi. Tim Robbins ve Morgan Freeman’ın başrol oynadığı filmde mahkumlardan biri küçük bir aletle uzun yıllar tünel kazarak kanalizasyon borusuna ulaşıyor ve kaçmayı başarıyordu.

ETİKETLER

new yorkhapishaneesaretin bedelikaçışbenzerlikilk mahkumlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24