New York’ta 'Esaretin Bedeli' usulü kaçış

Washington

ABD’nin New York eyaletinde iki mahkum yüksek güvenlikli hapishaneden kaçtı. Mahkumların kaçış planı ‘Esaretin Bedeli’ filmini akıllara getirdi. Richard Matt (48) ve David Sweat (34) New York eyaletinin kuzeyinde bulunan Clinton Hapishanesi’nin ‘maksimum güvenlikli’ kısmından kaçmayı başaran ilk mahkumlar oldu.



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, mahkumların hücrenin çelik duvarını delerek kanalizasyon tüneline ulaşmak yoluyla kaçışı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Eyalet valisi Andrew Cuomo yaptığı yaptığı basın toplantısında, kaçış planın son derece detaylı ve sofistike olduğunu belirtti. Cuomo, Matt ve Sweat’in 1865 yılında açılan hapisanenin maksimum güvenlikli kısmından kaçmayı başaran ilk mahkumlar olduğunu söyledi. Vali, kaçış esnasında elektrikli aletlerin kullanıldığını vurguladı.



Mahkumların kaçış planı 1994 yapımı Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) filmini akıllara getirdi. Tim Robbins ve Morgan Freeman’ın başrol oynadığı filmde mahkumlardan biri küçük bir aletle uzun yıllar tünel kazarak kanalizasyon borusuna ulaşıyor ve kaçmayı başarıyordu.