New York'ta doğazgaz patlaması; 5 yaralı

New York'ta doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 5 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

İtfaiye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Paterson semtinde bir evden gaz kokusu geldiği yönünde ihbar alan görevliler, söz konusu binayı tahliye etti.

Tahliyenin ardından iki katlı binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle gaz sızıntısı yaşanılan bina ile bitişiğindeki ev tamamen yıkıldı.

Yetkililer, patlama sonucu 5 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığını, evler boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale eden görevliler, bölgedeki elektrik ve doğalgaz akışını da kesti.