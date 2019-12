New York'ta çılgın Türk

Adana’da doğumlu olan Aslı Filinta, New York'ta çoğu kişi tarafından bilinen "Aslı Filinta İstanbul" markasıyla aksesuvar ve kıyafet tasarlıyor.



Yaptıkları, Harvey Nichols, Urban Outfitters, Henri Bendel gibi çok önemli satış noktalarında satılmaya başlayacak. Aslı Filinta, kendini en iyi şapkalarla ifâde ettiğini belirtti ve "Benim şapkalarımı takmak için birkaç tahtanızın eksik olması gerekir. Koleksiyonlarımı Björk’ün giyebileceği kadar çıldırabilirsem ne mutlu bana" açıklamasında bulundu.



Genç yaşta evlenmiş yaratıcı bir anne ve babanın kızı Aslı. Onlarla birlikte eğlenerek büyümüş. "İkisiyle de bugün telefonda konuştum. Annem Osmanlı motifleri kullanmam gerektiğini söyledi. Mardin’e giden arkadaşlarına kumaş sipariş etmiş. Babam ise İstanbul’daki trafik sorunu, Haliç’in temizlenmesi gibi insanlığa faydası olabilecek ciddi konularda yaratıcılığımı konuşturmamı salık verdi." En yaratıcı aile bireyi ise anneannesi. Kilometrelerce yol tepip, New York’daki ofise gelerek neyi nasıl yapması gerektiğini anlattığı bile oluyor.



Bilkent Ekonomi mezunu olan Filinta, İstanbulda çalışarak mutlu olmadığını anlayıp New York’a taşındı ve Parsons’da moda tasarımı okudu.



Şapkanın içinden dört silah çıkıyor



Aslı Filinta hem elbise hem aksesuvar tasarlıyor; ama en önemlisi şapkaları: Bu konu ile ilgili "Şapka tasarımcısıysanız istediğiniz kadar uçuk tasarımlar yapabilirsiniz; çünkü herkes şapka takamaz. Azıcık anormal, biraz oyuncu olmak gerekir. Benim şapkalarımı takabilmek için ise birkaç tahtanızın eksik olması şart. Mesela Devandra Banhart’in bir şarkısını dinlerken bir şapka yapmıştım. İsmi "Heard Somebody Say." Savaşla ilgiliydi. Şapka da öyle oldu: Mavi bir berenin üzerine yerleştirilmiş bir orkide, üzerinde bir asker, elinde silah. Şapkayı aldığınızda paketten dört değişik silah çıkıyor. O gün nasıl hissediyorsanız kafanızdaki askerin eline öyle bir silah veriyorsunuz. Bu şapkayı kimse almaz gibi geliyor değil mi? İnanın, yok sattık" dedi.



Her renk Aslı Filinta için farklı bir şey ifade ediyor. Sarı eğlenceli ve heyecanı, kırmızı kararlılığı, gücü, canlılığı, mavi dengeyi. Siyahlarda bir duygusallık olduğunu söylüyor. Beyazı fazla saf bulduğu için daha çok kirli beyazı kullanıyor.



Markanın bir numaralı kuralının trendleri protesto etmek olduğunu belirten Filinta; " İkinci kural çalışırken çok eğlenmek. Son kural da zaman zaman bu iki kuralı bile protesto etmek. "Naylon poşeti protesto ediyoruz, toprağından koparılmış çiçeklerin satışını protesto ediyoruz, fazla ve hızlı tüketimi protesto ediyoruz" dedi.



Filinta, New York’ta metroyu beklerken çalan müzikten, kaldırım sanatçılarından, ama en çok İstanbul’dan ilham aldığını belirtti. Konuyla ilgili "İstanbul evim, her şeyini özlüyorum. New York hayatımı renklendiriyor ama İstanbul kalbime dokunuyor" dedi.



En sevdiği...



Film; Dr. Strangelove



Müzik; The Walkmen



İçecek; London Fog (Earl grey çay, soya sütü, bir shut vanilya)



Koku; Portakal çiçeği



Tatlı; Yeşil çaylı dondurma



Mağaza NY The Future Perfect



Dergi; Tokion, Dazed & Confused, Oyster, I-D



Markalar; Tsumori Chisato, Preen, Coming Soon, Isabel Marant, Nicholas Ghesquiere



Kolaksiyonun ismi maymun şehri



Koleksiyonunun adının Monkey Town olduğunu belirten Filinta şu açıklmada bulundu: "Bir gün Kapalıçarşı’ya gitmiştim. Kafamı kaldırınca ne göreyim. Tam benim istediğim renklerde, tam hayalimdeki desen. Kapalıçarşı’nın tavanından iki desen yarattık. Üzerine New York’lu ressam Cristine Cambrea’nın tablosundan bir desen çalışması daha yaptık ve desenleri birlikte kullandık. Koleksiyonu şile bezinden elbiselerle destekledik. Araya New York’ta ikinci el mağazasından alınmış bir maymun heykeli deseni de girdi. Sonuç: eğlence. Arabayı İstanbul’a doğru kullanırken, bir yandan da dikiz aynasında New York’a baktıran bir koleksiyon çıktı ortaya. İnsanları kıyafetlerle gülümsetmeyi becerdik diyebiliriz."



Her yede satılacak



Aslı Filinta tam kapsamlı ilk koleksiyonunu 80 parça olarak 2009 ilkbahar-yaz sezonu için hazırladı. Çantalar, bikiniler, şapkalar, elbiseler, etekler, gömlekler tasarladı ve ilk defa bir fuara katıldı: New York Designers and Agents. Fuara kabul edilen tek Türk oldu. Teen Vogue, Lucky, Citizen K, Nylon gibi dergiler onunla röportaj yaptı. Birçok mağazayla anlaşma imzaladı.



Türkiye'de de yakında Aslı Filinta İstanbul ürünleri satılacak: Ürünleri, Harvey Nichols Dubai, Beyrut, Paris’te Frencket Fils, İngiltere’de Urban Outfitters, Japonya’da Tomorrowland, New York’ta Henri Bendel, Soho ve Brooklyn’de birkaç butik, Kore’de Steven Allen, Hong Kong’da Lane Crawford, Dubai’de Sauce ve Kitsch, Atina ve Mykonos’da beş butikte satılacak.