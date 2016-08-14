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Dünya
Deutsche Welle

New York’ta bir imam ve yardımcısı öldürüldü

ABD'nin New York kentinin Queens semtinde bir imam ve yardımcısı silahla vurularak öldürüldü.

14 Ağustos 2016 14:10


New York Emniyetinin verdiği bilgilere göre, Bangladeş asıllı imam Maulama Akonjee ve yardımcısı Thara Uddin cumartesi gecesi New York'un Queens semtinde kalabalık bir caddede silahla vurularak öldürüldü.

New York Emniyetinin internet sitesinden yapılan açıklamada saldırganın imam ve yardımcısını cami yakınlarında başından silahla vurduktan sonra kaçtığı kaydedildi. Açıklamada 55 yaşındaki imam Maulama Akonjee ve yanındaki şahsın kaldırıldıkları hastanede öldüğü bilgisine yer verildi.

Henüz olayla ilgili gözaltına altına alınan kimsenin bulunmadığı belirtiliyor. Saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

Basında çıkan haberlere göre imam Akonjee ve 64 yaşındaki yardımcısı Thara Uddin, El-Furkan mescidindeki öğle namazının ardından eve giderken silahlı saldırıya uğradı.

New York Daily News'in haberine göre imam Maulama Akonjee iki yıldan bu yana New York'ta yaşıyordu.

CNN televizyonunun haberine göre New York Polis Teşkilatı'ndan Komiser Yardımcısı Henry Sautner "Kurbanların inançları nedeniyle hedef olduğuna dair ellerinde henüz bir kanıt olmadığını" ifade etti. Sautner siyah polo tişört giyen saldırganın kurbanlara arkalarından yaklaştığını ve saldırının ardından elinde silahla koşarak kaçtığını kaydetti. Saldırıya uğradığı sırada imamın üzerinde cübbesinin bulunduğu belirtiliyor.

Bölgede yaşayan Bangladeşliler olayın nefret suçu olarak görülmesini talep etti. Yüzden fazla kişi olay yerinde toplanarak "Adalet istiyoruz" sloganı attı.

İmam Maulama Akonjee'nin kızı Naima Akonjee yaptığı açıklamada babasının "hiç kimseyle bir problemi olmadığını" kaydetti. Naima Akonjee babası ve yardımcısının yakın arkadaş olduğunu ve cami dönüşü birlikte hep aynı yolu kullanarak eve döndüklerini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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