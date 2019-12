New York'da moda rüzgarı esiyor

New York, Londra, Milano ve Paris’te düzenlenecek, 2010 İlkbahar/ Yaz görünümlerinin tanıtılacağı moda haftaları New York’ta başladı.

ABD'nin New York kentinde iki gün önce başlayan New York Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen Luca Luca defilesi büyük ilgi gördü.



Yıldız Yüksek Blackstone'un genel müdürlüğünü yürüttüğü İtalyan markası Luca Luca, 150 parçadan oluşan 2010 yaz modası koleksiyonunu New York'ta düzenlediği bir defileyle tanıttı.



Moda Haftası kapsamında yarın da Nedret Taciroğlu'nun imzasını taşıyan 'Kybele' koleksiyonu, sergilenecek. Moda tasarımcısı Taciroğlu, "Bu defileyle birlikte arka arkaya üçüncü kez New York Moda Haftası'na katılmış olacağım" dedi.











2010 ilkbahar-yaz koleksiyonunu yarın moda dünyasının kalbinin attığı New York Moda Haftası kapsamında, Woldorf Astoria Hotel'de sunmaya hazırlandığını ifade eden Nedret Taciroğlu, "Defileyi, ABD'nin önde gelen mağaza ve butik zincirlerinin sahipleri, New York'un önde gelen aileleri, diplomatlar, yabancı gazeteci ve editörlerin de aralarında yer aldığı 300 seçkin davetli izleyecek'' dedi.