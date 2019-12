New York'da 'Ebruli' fırtınası

Moda Tasarımcısı Nedret Taciroğlu'nun ebru sanatından esinlenerek hazırladığı "Ebruli" koleksiyonu New York Haute Couture Moda Haftasında büyük beğeni topladı.



New York'un ünlü Waldorf Astoria Otelinin Starlight Roof salonunda düzenlenen defileye New York'un tanınmış çevreleri, modacıları ve yazarları, Türk ve yabancı diplomatlar ile gazeteciler katıldı. Defileye yabancı basın da büyük ilgi gösterdi.



Taciroğlu'nun 35 parçadan oluşan 2010 sonbahar-kış koleksiyonunda siyah, beyaz, bej ve gri renklerin ağırlıkta olduğu görüldü. Zarif kristal taşlarla işlenmiş kaşmir paltolar, ebru sanatının uygulandığı ipek, saten, şifon kumaşlar ve dantellerle hazırlanmış modern gece kıyafetleri New Yorklu moda severler tarafından ilgiyle izlendi ve alkışlandı. Mankenlerin topuz yapılmış saçları ile başlarındaki büyük siyah çiçekler, ayrıca yüzlerini de saran danteller de dikkati çekti.



"Nedo Collection" markasının yaratıcısı da olan Taciroğlu, defilenin ardından Türk gazetecilerinin sorularını yanıtladı.



'Ebruların giyilebilir olmasını istedim'



New York Moda Haftasına ikinci kez katıldığını anımsatan Taciroğlu, çok mutlu olduğunu ve defilede her şeyin yolunda gittiğini belirtti.



"Türkiye'nin adını duyurmanın çok güzel olduğunu" söyleyen Taciroğlu, bu yıl koleksiyonunda Ebru sanatını işlediğini ifade ederek, "Ebruların giyilebilir olmasını istedim, insanların üzerinde görülmesini istedim" dedi.



Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen çok zengin tarihi mirasa sahip olduğunu ve Türkiye'yi tanıtmak istediğini kaydeden Taciroğlu, dünyada Ebru sanatının pek bilinmediğini belirterek, "Bu bir kağıt sanatı, ama üretimi zor da olsa onu kumaşa uygulamak istedik, ABD'de elişine çok önem veriyorlar" diye konuştu.



Ebrulu kumaşların hazırlanışının zor olduğunu anlatan Taciroğlu, kumaşları, önemli ebru öğretmenleriyle hazırladıklarını belirtti. Koleksiyonunda sergilediği kumaşlarda fazla çeşit renge girmek istemediğini ve temel olarak 2010 yılının kış renklerini kullandığını söyleyen Taciroğlu, "Kumaşlar aynen bir tablo yapılır gibi yapılıyor, ebruların tek tek yapımı 3 ay sürdü" dedi.



"Ebruli" temasının kendisine ait olduğunu ve ebru sanatını yabancılara tanıtmak ve anlatmak istediğini kaydeden Taciroğlu, "Ebruli" koleksiyonun ilk kez New York'ta sergilendiğini açıkladı. Eylül ayında Milano'da defile yapacaklarını belirten Taciroğlu, konunun yine ebru, ancak koleksiyonun farklı olacağını söyledi.



Taciroğlu, Amerikan televizyon kanallarına defilesiyle ilgili bilgi verdiğini, kendisine çok sayıda soru sorulduğunu ve koleksiyonunun ilgi çekmesinden ve beğenilmesinden çok mutlu olduğunu ifade etti.



Gelecek yıl "Fikret Mualla Koleksiyonu" hazırlamak istediğini de ifade eden Taciroğlu, 5 Eylül'de New York'ta yeni bir defile düzenleyeceğini söyledi.



'2010 yılı gotik kadının yılı'



"2010 yılı Gotik kadının yılı olacak" diye konuşan Taciroğlu, Gotik kadınında feminen renklerden uzaklaşıldığını, siyah ve beyazlara yönelindiğini, ancak kendisinin bu koleksiyonda baskın siyah rengini gri tonları ve beyaz ile yumuşattığını söyledi.



Koleksiyonunda modellerin başlarında kullandığı dantel tüylerle de kadına gizemli bir hava vermek istediğini anlatan Taciroğlu, 2010 yılında "şarap rengi ve kan kırmızısının" da moda renkler olacağını bildirdi.



Taciroğlu, "2010 yılında topuklar kütleşiyor, kadınsı bir hava geliyor, daha beyaz tenler moda oluyor" dedi.



Andres Aquino



New York Couture Moda Haftasının düzenleyicisi Andres Aquino da gazetecilerin soruları üzerine, Nedret Taciroğlu'nun moda haftasına katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını, Taciroğlu'nun son derece yetenekli bir moda tasarımcısı olduğunu ve koleksiyonunun büyük ilgi çektiğini söyledi. 2003 yılından beri New York'ta Couture Moda Haftasını düzenlediklerini anlatan Aquino, her yıl dünyanın daha fazla ülkesinden daha fazla sayıda tasarımcının Couture Moda Haftasına katılmasını sağladıklarını belirtti.



"Türkiye'de bu kadar çok yetenekli moda tasarımcısı olduğunu bilmiyordum" diye konuşan Aquino, daha önce Türkiye'den tasarımcı Rabia Yalçın'ın 2 kez Moda Haftasına katıldığını ve Yalçın'ın çevreci koleksiyonuna ödül verdiklerini anımsattı.