T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

New York'a tuz sınırı

New York Sağlık Dairesi, restoranlara tuzlu yemekler hakkında müşterilerini bilgilendirme yükümlülüğü getirdi. Karara göre, tuz sınırını aşan yemekler menüde tuzluk resmi ile yer alacak.

01 Aralık 2015 17:20


ABD'nin önemli metropollerinden New York'taki restoranlar bundan böyle müşterilerini tuzlu yemekler konusunda bilgilendirmek zorunda kalacak. New York Sağlık Dairesi'nin aldığı karara göre, restoranlardaki menülerde sodyum içeriği 2300 miligramı geçen yemeklerin yanında bir tuzluk resmi yer alacak.

Belirlenen sodyum içeriği, uzmanlar tarafından günlük önerilen azami tuz miktarına tekabül ediyor. Uzmanlar tuz tüketiminin bu sınırı aşması halinde yüksek tansiyon ve buna bağlı olarak kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıkların riskinin arttığını belirtiyor.

Yeni kabul edilen kurala göre, söz konusu düzenleme 15'ten fazla şubeye sahip olan restoran zincirlerini kapsayacak. Açılmalarından sonraki üç ay içinde kurala riayet etmeyen restoranlar 200 dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Şekerli içecek yasağı başarılı olmamıştı

New York ABD'de restoranlara tuz sınırlaması getiren ilk kent. Daha önce kentte sahil ve parklarda sigara içmek de yasaklanmıştı. Kentin eski belediye başkanı Michael Bloomberg, sağlık önlemlerine önem veren bir isim olarak biliniyordu. Halefi Bill de Blasio'nun da onun çizgisinden gittiğine dikkat çekiliyor. Ancak kentte, büyük şekerli içeceklerin yasaklanması önerisi başarıya ulaşmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

New York Sağlık DairesiNew YorkYork Sağlık DairesiYork ABDMichael BloombergBillBlasioDeutsche Welle TürkçeBÖ/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24