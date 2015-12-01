New York'a tuz sınırı



ABD'nin önemli metropollerinden New York'taki restoranlar bundan böyle müşterilerini tuzlu yemekler konusunda bilgilendirmek zorunda kalacak. New York Sağlık Dairesi'nin aldığı karara göre, restoranlardaki menülerde sodyum içeriği 2300 miligramı geçen yemeklerin yanında bir tuzluk resmi yer alacak.

Belirlenen sodyum içeriği, uzmanlar tarafından günlük önerilen azami tuz miktarına tekabül ediyor. Uzmanlar tuz tüketiminin bu sınırı aşması halinde yüksek tansiyon ve buna bağlı olarak kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıkların riskinin arttığını belirtiyor.

Yeni kabul edilen kurala göre, söz konusu düzenleme 15'ten fazla şubeye sahip olan restoran zincirlerini kapsayacak. Açılmalarından sonraki üç ay içinde kurala riayet etmeyen restoranlar 200 dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Şekerli içecek yasağı başarılı olmamıştı

New York ABD'de restoranlara tuz sınırlaması getiren ilk kent. Daha önce kentte sahil ve parklarda sigara içmek de yasaklanmıştı. Kentin eski belediye başkanı Michael Bloomberg, sağlık önlemlerine önem veren bir isim olarak biliniyordu. Halefi Bill de Blasio'nun da onun çizgisinden gittiğine dikkat çekiliyor. Ancak kentte, büyük şekerli içeceklerin yasaklanması önerisi başarıya ulaşmamıştı.