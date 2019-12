-NEW YORK'A İNEN THY UÇAĞININ İÇİNE KUŞ SÜRÜSÜ GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı, JFK Havalimanı'na inişe geçtiği sırada kuş sürüsü içine girdi. Alınan bilgiye göre, dün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan THY'nin TK-1 sefer sayılı ''TC-JJD'' kuyruk tescilli Boeing 777 tipi ''Anadolu'' isimli uçağı, New York JFK Havalimanı'na inişe geçtiği sırada kuş sürüsünün içine girdi. THY uçağı, havalimanına sorunsuz bir şekilde inerken, slatlarında (uçak kanatlarının ön kısımlarında bulunan taşımada görev alan yardımcı eleman) hasar oluştu. New York'ta bakıma alınan ve arızası giderilen uçağın, yaklaşık 17 saatlik bir gecikme ile İstanbul'a geleceği öğrenildi.