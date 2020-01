New York'a 20 yıl aradan sonra demokrat başkan

New York Belediye Başkanlığı seçimini Demokrat Partili kamu denetçisi Bill de Blasio kazandı. Son üç dönemdir New York'a başkanlık yapan milyarder Michael Bloomberg'in tekrar aday olamamasının ardından, Demokrat De Blasio oyların yüzde 75'ini alarak başkan seçildi. De Blasio'nun Cumhuriyetçi rakibi Joe Lhota'nın oyları ise yüzde 24'te kaldı.

New York'un yeni belediye başkanı, siyahlardan yüzde 96 gibi yüksek bir oranda oy topladı. De Blasio, zafer konuşmasında, kalkınmanın üzerinde durdu. Yeni Başkan, konuşması boyunca, ülkedeki yaşam şartlarını göz önüne alarak hizmet verecek bir yönetim anlayışının önemine değindi. De Blasio'nun, ABD eski Başkanı Bill Clinton'a yakın isimlerden olduğunun yanı sıra en liberal belediye başkan adaylarından biri olduğu da ifade ediliyor.

Virginia ve New Jersey yeni valilarini seçti

Amerika’nın Atlanta, Boston, Detroit, Houston ve Miami gibi büyük kentlerinin belediye başkanlığının yanı sıra iki eyalette de valilik seçimleri yapıldı. Demokrat Partili aday Terry McAuliffe, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında sık sık gelip giden ve “salıncak” olarak adlandırılan Virginia eyaletinin valisi seçildi. Demokrat Parti’nin eski başkanlarından McAuliffe, rakibi Ken Cuccinelli’ye karşı kıl payı farkla yarışı önde bitirdi. Resmi olmayan sonuçlara göre McAuliffe’in Cuccinelli’ye karşı seçimi yüzde 1 farkla kazandı.

Valilik seçimi yapılan diğer eyalet New Jersey de ise Cumhuriyetçi Vali Chris Christie, Demokrat Partili rakibi eyalet senatörü Barbara Buono’ya karşı büyük bir farkla seçimleri tekrar kazandı. Vali Chris Christie, geçen yıl Sandy Kasırgası’nın bıraktığı yıkımın ardından tüm Amerika’da tanınan bir politikacı oldu. Kasırga’dan sonra Demokrat Partili Başkan Barack Obama’yla kurduğu yakınlık, liberalleri memnun ederken, muhafazakar kesimi öfkelendirmişti.