New Yorklular öldürülmediklerine şaşkın; bu hafta hiç cinayet işlenmedi

Her gün ortalama 6 kişinin öldürüldüğü ABD’nin New York şehrinde geçen hafta boyunca hiç cinayet işlenmedi. Son olarak geçen yılki Sandy Kasırgası sonrasında 9 cinayetsiz gün geçiren New York'ta adam öldürme ve ateşli silahlarla adam yaralama suçları önemli oranda geriledi.

New York Belediyesinden yapılan açıklamada, New York Polis Departmanı'nın 6-13 Ekim günlerini kapsayan hafta süresince hiçbir cinayet kaydı yapmadığı bildirildi.

Uzun dönem istatistikleri dikkate alındığında her gün ortalama 6 kişinin öldürüldüğü New York'ta, bu yıl ikinci kez geçirilen "cinayetsiz" haftanın silahlı adam öldürme ve yaralama suçlarındaki düşüşün bir göstergesi olduğu vurgulandı. Son olarak Sandy Kasırgası sonrasında New York'ta 9 gün süreyle cinayet işlenmemişti.

New York'ta özellikle son yıllarda ciddi bir düşüş eğilimine giren silahla adam öldürme ve yaralama suçlarının, son 50 yılın en alt seviyesine gerilediği ifade ediliyor. Polis kayıtlarına göre şehirde, bu yıl 13 Ekim'e kadar 256 cinayet ve 879 silahla yaralama olayı kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde 346 cinayet işlenmiş, bin 145 de silahla yaralama vakası gerçekleşmişti. New York'un ortalama istatistiklerini yansıtan 1990 yılında ise 2 bin 245 kişi cinayetlerde hayatını kaybetmişti.