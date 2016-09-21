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Dünya
Deutsche Welle

New York zanlısı terörden yargılanacak

New York'un Chalsea semtinde 31 kişinin yaralandığı bombalı saldırıdan sorumlu tutulan Rahami'nin terör suçundan yargılanacağı bildirildi

21 Eylül 2016 12:10

New York'taki bombalı saldırının zanlısı hakkında terör eylemlerinde bulunmaktan dava açıldı. ABD Federal Savcılığı'nın New York'taki mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 28 yaşındaki Afgan asıllı Amerikan vatandaşı Ahmad Khan Rahami kitle imha silahı kullanmak, kamusal alanda bomba ateşlemek ve patlayıcıyla maddi hasara yol açmakla suçlanıyor.

New York'un Chelsea semtindeki bombalı saldırıda 31 kişinin yaralandığı açıklandı. New York'taki saldırıdan kısa süre önce New Jersey'de patlatılan bomba yaralanmaya sebebiyet vermemişti.

Rahami'nin üzerinde ‘Afganistan, Suriye, Irak ve diğer ülkelerdeki Müslüman savaşçılara ‘katliam' uyguladığı gerekçesiyle ABD yönetiminin suçlandığı elle yazılmış belgeler bulunduğuna yer verilen savcılığın dava dilekçesinde zanlının yazılı olarak, ABD'de intihar saldırısı düzenleyemeden yakalanmaktan endişe duyduğunu dile getirdiği de belirtildi.

Rahami Pazartesi günü polisle giriştiği silahlı çatışmada yaralı olarak ele geçirilmişti. New Jersey savcılığı da ateşli silah kullanmak ve beş polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından Rahami hakkında dava açmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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