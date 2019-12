New York 'yeşilleşecek'

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in projeleriyle 'yeşil' bir hale gelecek.



New York'u "Yeşil" bir şehir haline getirmeye karar veren Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in bu konuda çeşitli projeleri var. Şehrin doğa üzerinde yarattığı baskıyı azaltmayı hedefleyen Başkan işe plastik poşetlerden başlıyor.



Daha önce İrlanda ve Melbourne'de yapılan bir uygulama şimdilerde New York'da hayata geçirilmek üzere. Dükkanlarda verilen her bir plastik poşet için 6 sent ücret istenecek. Bu uygulamayı daha önce başlatan şehirlerde plastik poşet kullanımı yüzde 94 oranında azalmıştı.