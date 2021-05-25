New York, yeni dönemde uzaktan eğitim sistemini kaldırıyor

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ABD'de Koronavirüs'e karşı aşılama hızlı bir şekilde devam ederken ülkenin en yoğun nüfuslu şehrinde gelecek eğitim öğrenim döneminde uzaktan öğrenim seçeneği olmayacağı açıklandı. ABD'nin en büyük okul sistemi güz dönemi itibariyle tam faaliyet gösterecek.

New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun açıklaması gelecek dönemde tüm öğrenci ve çalışanların okul binalarında olacağı anlamına geliyor.

The New York Times, karar doğrultusunda çocuklar evlerinden ders almayacağı için velilerin daha rahat hareket edebileceğini, bunun da çeşitli sektörleri tekrar canlandırabileceğini ifade etti.

New York Valisi Andrew Cuomo, sadece şehirde değil, tüm eyaletteki okulların yeni dönem itibariyle açılacağını düşündüğünü ifade etti.

Bu kararla birlikte New York, ABD'de uzaktan eğitimi tamamen kaldıran ilk şehirlerden biri oldu.

ABD'de vaka sayıları hızla düşerken uzaktan eğitimle ilgili direkt bir federal karar bulunmuyor. Bu sebeple yerel yönetimler kendi düzenlemelerini yapıyor.