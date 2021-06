New York ve komşu eyaletleri 19 Mayıs itibariyle önlemlerin neredeyse tamamını kaldırıyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin doğusundaki New York ve komşu eyaletleri New Jersey ve Connecticut'tan oluşan üç eyalet bölgesinin (tri-state area) yönetimleri Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerin neredeyse tamamını kaldırma kararı aldı.

Önlemler, 19 Mayıs itibariyle gevşetilecek.

Bu vesileyle 3 eyalette bir yılı aşkın süredir ilk defa ofisler ve restoranlar tamamıyla dolacak, gece hayatı canlanacak, dini ve kültürel toplanmalar daha kalabalık gerçekleşecek.

17 Mayıs itibariyle New York'ta 1 yıldır gece saatlerinde kapanan metro servisi de tekrar 24 saat hizmet vermeye başlayacak.

Yanında Connecticut ve New Jersey'den mevkidaşlarıyla bir basın toplantısı organize eden New York Valisi Andrew Cuomo, "Bugün New York eyaleti için bir dönüm noktası. Çok önemli bir geçiş dönemi" dedi.