New York Valisi: Patlama bir terör eylemi

New York Valisi Andrew Cuomo, en az 29 kişinin yaralandığı patlamanın "bir terör eylemi olduğunu ancak herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını" söyledi.

Cuomo, "New York'ta bir bombanın patlaması açıkça terör eylemidir ama uluslararası terörle bağlantılı değil. Bir başka deyişle, IŞİD bağlantısı bulmadık. Ama genel olarak bir bomba patlaması terörist eylemdir. Bunu da bu şekilde değerlendireceğiz ve takip edeceğiz" diye konuştu.

Vali, sorumluların bulunması için yetkililerin çalıştığını belirtip "Bu bombaları kim yerleştirdiyse bulup adalete teslim edeceğiz" dedi.

New York'ta, toplu taşım noktalarına da 1000 takviye güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.

New York'un Chelsea semtinde meydana gelen patlamada en az 29 kişi yaralandı.

Patlamaya yakın başka bir bölgede de düdüklü tencereyle hazırlanan bir düzenek bulundu. Kablolara ve cep telefonuna bağlı düzenek güvenli bir şekilde kaldırıldı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da erken saatlerde yaptığı açıklamada patlamanın 'kasıtlı' olduğunu belirtti ancak olayın 'terörle bağlantılı olmadığını' kaydetti.

Patlamanın şiddetiyle binaların camları kırıldı ve patlama sesi semtin diğer bölgelerinden de duyuldu.

Polis, Chelsea'de başka bir noktada da kablolara sarılı bir düdüklü tencere bulunduğunu belirtti.

New York itfaiyesi yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu ancak hiç kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Yaralanmaların çoğunun kırılan camlar ve enkaz nedeniyle vücutta oluşan kesikler ve yaralar olduğu kaydedildi.

Patlama yerel saatle gece 9 civarında yaşandı. Görgü tanıkları, çok büyük bir patlama sesi duyulmasıyla herkesin kaçıştığını söyledi.

Henüz doğrulanmayan bilgilere göre patlama bir çöp kutusunda meydana geldi.

Olay yeri ve çevresi polis kordonuna alındı.

Belediye Başkanı de Blasio, "İlk belirlemeler, kasıtlı bir eylem olduğunu gösteriyor" dedi.

Yetkililer, Chelsea'deki ikinci bir noktada kablolara ve cep telefonuna bağlı bir düdüklü tencerenin bulunduğunu söyledi.

Chelsea, Manhattan'ın barları ve restoranlarıyla ünlü en kalabalık semtlerinden biri.

Gece kulübünde çalışan Rudy Alcide, patlamanın çok şiddetli olduğunu 'gök gürültüsünden daha yüksek ses çıkardığını' söyledi.

Beyaz Saray yetkisi, soruşturmayla ilgili ABD Başkanı Barack Obama'nın bilgilendirildiğini kaydetti.

Demokrat Parti'den başkan adayı Hillary Clinton da gazetecilere açıklamasında New York'ta yetkililerle irtibatta olduğunu ifade etti.

Polisin patlamayla ilgili açıklama yapmasından önce Colorado'da konuşan Donald Trump da 'bomba patladığını' söyledi ve "Hiç kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor ama, sert davranmamız gereken zamanlardayız" diye ekledi.