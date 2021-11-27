New York Valisi, Koronavirüs sebebiyle 'felaket acil durumu' ilan etti

T24 Dış Haberler

ABD'nin New York eyaletinde Vali Kathy Hochul, Koronavirüs vakalarındaki artış ve hastaneye kaldırılanların sayısının yükselmesi nedeniyle eyalet genelinde 'felaket acil durumu' ilan etti.

Hochul tarafından yayımlanan emirde eyalette şu anda 'Nisan 2020'den beri görülmemiş seviyede' bulaş yaşandığını ve son haftalarda hastanelere kaldırılan günlük hasta sayısının 300'ü geçtiğini bildirdi.

Vali, vaka artışı sırasında hastanelerin ihtiyacı karşılayabilir seviyede kalabilmesi için koordineli bir yaklaşım gerektiğini söyledi.

Cuma akşamı Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hochul, "Bu kış vaka sayılarında yaşanabilecek ani zıplamalara dair sinyalleri görüyoruz. New Yok eyaletinde henüz yeni Omicron varyantı görülmemiş olsa da geliyor" yazdı.

Hochul, yetkililerin Omicron varyantına karşı yüksek alarmda olmaları konusunda uyarıldığını belirtti.