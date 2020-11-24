New York Valisi Cuomo'ya Koronavirüs basın brifingleri nedeniyle Uluslararası Emmy Ödülü verildi

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New York Valisi Andrew Cuomo'ya Koronavirüs pandemisi sürecinde yaptığı brifingler sebebiyle Uluslararası Emmy Ödül Töreni'nde 'Kurucular Ödülü' verildi.

Özel ödülün Cuomo'ya pandemi sürecinde gösterdiği liderlik ile televizyonu halkı bilgilendirmek ve sakinleştirmek için "ustaca" kullanması nedeniyle verildiği belirtildi.

İnternet üzerinden düzenlenen ödül töreninde Cuomo'ya ödülü Uluslararası Akademi Başkanı Bruce Paisner ile yönetmen Spike Lee, aktör Robert de Niro ve müzisyen Billy Joel gibi ünlü New Yorklular takdim etti.