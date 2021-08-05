New York Valisi Cuomo'ya hakkındaki suçlamalara karşı ek kanıt sunması için süre verildi

New York Eyalet Meclisi üyeleri, birden çok kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Vali Andrew Cuomo'ya, kendini yeni delillerle savunması için süre tanıdı.

New York Meclisi üyeleri, Cuomo'ya, hakkında devam eden soruşturmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, savunmasında daha kuvvetli ek kanıtlar sunması için 13 Ağustos'a kadar süre verdi.

Eyalet Meclis Yargı Komitesi, marttan bu yana Demokrat Vali hakkındaki cinsel taciz iddiaları, bakımevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda halkı yanıltmak ve 5 milyon dolarlık kitap anlaşması için devlet kaynaklarını kullanmak gibi suçlamaları araştırıyordu.

Komite tarafından Vali'nin avukatına gönderilen mektupta, "Komitenin soruşturmasının tamamlanmak üzere olduğunu ve meclisin yakında müvekkilinize karşı olası suçlama maddelerini değerlendireceğini bildirmek istiyoruz. Buna göre, sizi, Komitenin çalışmaları sona ermeden önce değerlendirilmesini istediğiniz ek kanıtları veya yazılı beyanları sunmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

New York Başsavcısı Letitia James'ın 3 Ağusto'ta, 4 aylık bir soruşturma neticesinde Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmasının ardından kamera karşısına çıkan Vali, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Ağustos'ta Cuomo'nun istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de benzer çağrılarda bulunmuştu.