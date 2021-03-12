New York Valisi Cuomo hakkında azil soruşturması başlatıldı

Meclis Başkanı Carl Heastie, Cuomo hakkındaki iddiaları soruşturmak için oluşturulan azil komitesine, ilgili belgeleri toplama, tanıklarla görüşme, mahkeme celbi ve delilleri değerlendirme yetkisi verildiğini söyledi. Heastie, soruşturma komitesine inancının tam olduğunu belirterek "Valiyle ilgili taciz haberleri ciddi" yorumunda bulundu.

New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi, dün yayımladıkları ortak açıklamada, taciz iddiaları üzerine Vali Cuomo'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Eyalet Meclisinin Cumhuriyetçi grubu lideri Carl Heastie, 9 Mart'ta hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını duyurmuştu.

Azil davası sürecinde, soruşturma komitesinin incelemesinden sonra Heastie'nin tasarıyı oylama için meclis genel kuruluna getirmesi gerekiyor. Tasarı, 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçerse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo'nun azli için senatonun salt çoğunluğunun "evet" demesi gerekiyor.

Taciz suçlamaları

Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiaları ilk olarak eskide beraber çalıştığı Charlotte Bennett ve Lindsey Boylan'la başlamıştı. İki kadın da beraber çalıştıkları dönem Cuomo'nun kendilerine uygunsuz bir şekilde yaklaştığını söylemişti. Anna Ruch isimli başka bir kadın da Cuomo'nun kendisini bir düğünde zorla tutup öpmeye çalıştığını söylemişti.

The Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri hafta sonu, ismi verilmeyen iki başka kadının da Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamaları olduğunu aktarmıştı. Son olarak da ismi açıklamayan bir kadın, Cuomo'nun 2020'nin sonunda kendisine uygusuz bir şekilde dokunduğunu söylemişti.

Hakkında cinsel taciz nedeniyle inceleme başlatılan Cuomo istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini söylemiş, davranışları nedeniyle özür dilemişti.