New York Valisi Cuomo: En kötüsü geride kaldı

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Dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin merkezi haline gelen ABD'de en çok vakanın görüldüğü eyalet olan New York'un Valisi Andrew Cuomo, "En kötüsünün geride kaldığını" söyledi.

Günlük Koronavirüs basın brifinginde konuşan Cuomo, "Yayılmayı kontrol altına alabiliriz, bu konuda pozitifim" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin kısa süre içinde iş başı yapması gerektiği söylemlerine de göndermede bulunan Cuomo, "En kötüsü geride kaldı, tabii eğer ilerleyen günlerde akıllıca davranmaya devam edersek. Elimizi vanada tutmalıyız. Vanayı açarsak, geçen günlere döneriz" ifadelerini kullandı.

Cuomo bir grafik göstererek New York'ta ölüm sayısının artık yükselmediğini ve "eğrinin düzleştiğini" ifade etti.

New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio da salgında "çok daha az tehlikeli bir evreye" girdiklerini ifade etti. Blasio, "Bütün göstergeler doğru yönde, aşağı doğru ilerliyor" diye konuştu.

Dünyanın en yüksek nüfusa sahip üçüncü ülkesi olan ABD'de herhangi bir ülkeye kıyasla daha fazla Covid-19 kaynaklı ölüm yaşandı. Ülkede yaşanan 23 bin 604 ölümün on bininden fazlası New York'ta meydana geldi.