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Yaşam

NEW YORK TÜRK ŞİİRİYLE BULUŞACAK NEW YORK (A.A)

04 Ekim 2010 21:21

-NEW YORK TÜRK ŞİİRİYLE BULUŞACAK NEW YORK (A.A) - 04.10.2010 - Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter ve Türkiye'nin ilk kültür bakanı, edebiyatçı Talat Halman, New York'ta Türk şairlerinden okuyacakları şiirlerle bir araya gelecekler. Merkezi New York'ta bulunan Amerika Türk Kadınlar Birliği tarafından 9 Ekimde düzenlenecek "Türk'ün Aşkı" adlı programda, Kenter ve Halman, 6. yüzyıldan günümüze romantik aşk şiirleriyle "The Kaye Playhouse"da sanatseverlerle buluşacaklar. Yıldız Kenter ve Talat Halman programda, Mevlana ve Yunus Emre'den Nazım Hikmet ve Orhan Veli'ye, Fuzuli ve Karacaoğlan'dan Yahya Kemal ve Attila İlhan'a kadar pekçok şairden seçme şiirler okuyacaklar. Programda Kenter ve Halman'a, Nedim Katgı yönetimindeki Atatürk Okulu Korosu eşlik edecek.

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