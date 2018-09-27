New York Times'tan Kadıköy'e övgü: Minimum bütçeyle maksimum eğlence

Britanya merkezli seyahat dergisi Time Out'un ‘en havalı 50 semt' listesine giren Kadıköy için ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta da bir yazı yayınlandı. Yazıda Kadıköy için ‘minimum bütçeyle maksimum eğlence' ifadesi kullanıldı.

Time Out, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken ‘en havalı 50 semt' arasında 43'üncü sırada Kadıköy'e yer vermişti.

New York Times'ta ise Kadıköy için ‘İstanbul'un öbür tarafı' başlıklı bir yazı yayınlandı.

Detaylı yol haritası sunuldu

NTV'nin haberine göre gazetedeki yazıda, seyahat edenler tarafından İstanbul'un Anadolu yakasının genellikle ihmal edildiği belirtilerek Kadıköy'e dair detaylı bir yol haritası sunuldu.

Yazıda, ‘alışveriş, mükemmel yiyecek, renkli sokaklar için' yarım milyondan fazla insanın akın ettiği Kadıköy'ü keşfetmek için haftalar harcanabileceği belirtildi. Yazıda Yeldeğirmeni bölgesine özel önem verilirken, Recaizade Sokak'taki eski eşyaların satıldığı noktalara, Karakolhane Sokak'ta yer alan sokak sanatlarına değinildi.

Kadıköy'de dondurmadan kahvaltıya, kafeden restoranta kadar pek çok işletmeyi adres gösteren ve yiyeceklerini öven yazar, Caddebostan Dalyan Park'ta çimlerin üzerinde eğlenen yurttaşlardan bahsetti. Kadıköy'deki kültür ve sanat hayatının hayranlık verici olduğu belirtilen yazıda, Moda Sahnesi ve Süreyya Operası'ndan da övgüyle bahsedildi.

"İstanbul'u daha sakin bir ortamda görmek isteyenler"

Time Out ise Kadıköy için şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul'un Asya tarafında, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor."