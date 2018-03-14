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Dünya

New York Times'ın iddiası: Trump, onları da kovacak

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden almıştı

14 Mart 2018 14:41

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almasının ardından New York Times gazetesi kısa süre içinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ve Veterans İşleri Sekreteri David Shulkin'in de görevden alınabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak CIA Direktörü Mike Pompeo'yu ABD'nin en yüksek bakanlık görevine getirdi. Mike Pompeo'nun gelişinin Tillerson döneminde yeterince 'saldırgan' olmamakla suçlanan ABD dış politikasını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

TIKLAYIN - ABD Dışişleri'nde değişim | Trump, Tillerson'ı görevden aldı

Oklohoma Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Direktörü Joshua Landis, Pompeo'nun özellikle Ortadoğu'daki İran etkisine yönelik çok sert bir tutum aldığını söyleyerek, Pompeo'nun Tillerson ile karşılaştırıldığını Trump ile düşüncelerini 'uyum' içine tutmaya çabalayan bir isim olduğunu ifade etti. New York Times, Trump'ın kısa süre içinde üst düzey iki ismi de görevden alabileceğini duyurdu.

Trump'ın dışişleri bakanlığında değişikliğe gitmesindeki en önemli faktörler arasında Tillerson ile yaşadığı anlaşmazlıkların yanı sıra seçim kampanyası boyunca gündeme getirdiği önemli dış politika konularında vaatlerini yerine getirememesi de yer alıyor.

Trump'ın hedefinde olduğu iddia edilen isimler

Pompeo, CIA Direktörlüğü görevi boyunca Rex Tillerson'un aksine Trump ile görüş farklılıklarını en azından kamuoyu önünde açık bir şekilde yansıtan bir isim olmaktan her zaman kaçındı. ABD merkezli New York Times gazetesi, Tillerson'un görevden alınmasının Trump'ın etrafını kendisine sadık ve 'Önce Amerika' politikasını benimseyen isimlerle çevrelemek isteğine işaret ettiğini yazdı. New York Times, kısa süre içinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ve Veterans İşleri Sekreteri David Shulkin'in de görevden alınabileceğini söyledi.

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