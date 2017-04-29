New York Times'ın en çok bu haberi paylaşıldı

New York Times gazetesinin bu hafta en çok paylaşılan içeriği, "Uzmanından en önemli ipucu: Saçınızı Fas usûlü kurulayın!" başlıklı haber oldu.

New York Times, Parisli kuaför Christophe Robin’e, hacimli ve parlak saçlar için şampuanla saç yıkamanın sırlarını sordu. Catherine Deneuve ve Tilda Swinton gibi ünlülerin kuaförü Robin, “Kuaför salonumda bana en çok sorulan soru bu: Saçlarımı nasıl yıkamalıyım?” dedi.

Saçlarına şampuan uygularken bazı kadınlar “aşırı yıkama,” bazıları ise “yetersiz yıkama” endişesi taşıyor.

Özel ürünler kullanmaksızın, biraz sabırla, hacimli ve parlak saçlara kavuşulabileceğini söyleyen Robin’in verdiği tüyolar özetle şöyle:

1. Adım: Önce kaliteli bir fırçayla saçlarınızı tarayın. Köklerden değil uçlardan başlayın. Saç ıslakken asla taramayın, bu saçı yıpratır.

2. Adım: Şampuandan önce saç uçlarına badem yağı gibi bir bitkisel yağ uygulayın ve fırçayla dağıtın. Mümkünse yağ gece boyu saçınızda kalsın ama 15 dakikanın bile faydası olur. Saç kremine hiç gerek yok.

3. Adım: Saçınıza uygun şampuanı seçin. Saçınız boyalıysa asla içinde sülfat olan şampuanlardan kullanmayın. Çoğu kadın saç ürünlerini aşırı miktarda kullanıyor. Oysa bir çay kaşığı yeterli. Şampuanı suyla köpürtün, parmak uçlarınızla saç diplerine uygulayın. Kafanızı aşağı doğru tutarsanız hacim ve dolaşım artar.

4. Adım: İyice durulayın. Robin, “Bu aslında büyük bir sorun. İnsanlar durulamaya yeterince zaman ayırmıyor. Duruladıktan sonra saç gıcır gıcır tertemiz olmalı, hiç şampuan kalmamalı” diyor.

5. Adım: Saç kremi kullanmaya karar verdiyseniz sadece saç uçlarına sürün. Çeşitli saç sorunlarına karşı haftada bir “derin kremleme” yapılabilir.

6. Adım: Saçları ovarak kurulamayın. Robin, Fas usulü kurulamayı öneriyor: Kafanızı yere eğin, havluyu iki taraftan yere doğru hızlıca çekin. Böylece, dolaşan saçlar açılır, kökler kalkar ve suyun fazlası saçtan atılır.

Robin’in son önerisi: Benim yıkama-kurulama yöntemim normalden daha fazla zaman alır, ama doğru uygulandığında saçın daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Kadınların çoğunun haftada iki kereden fazla saçını yıkamasına gerek yok. Kuru şampuanlar temiz kalma süresini sadece bir gece uzatır. Kuru şampuan yerine, yağdan arındırmak için saç diplerine biraz elma sirkesi uygulayabilirsiniz. Sirkenin kalıntısı da yoktur ve saç derisi için harika bir toniktir.