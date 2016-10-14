New York Times'den Trump'a hodri meydan

Amerikan Başkan adayı Donald Trump tarafından cinsel tacize uğradıklarını söyleyen kadınlarla yaptığı mülakatı yayınlayan ‘New York Times' gazetesi Trump'ın iftira suçlamasını geri çevirdi. Gazetenin yönetim kurulu başkan yardımcısı David McCraw Trump'ın avukatına gönderdiği yazıda, ‘iftira suçlamasının özünde şahısların itibarını koruma düşüncesi yatar, oysa itibarını kendisi zedelemiştir', dedi.

‘New York Times' milyarder işadamının kendilerini öptüğünü ve elle sarkıntılık ettiğini iddia eden iki kadının açıklamalarını yayınlamıştı.

Donald Trump haberlerin Clintonlar tarafından yönlendirilen yoğun ve koordineli iftira ve hakaret kampanyasının eseri olduğunu söyledi. Trump gazeteyi mahkemeye vereceğini duyururken avukatı da ‘New York Times'den haberin tekzip edilip müvekkilinden özür dilenmesini istedi.

‘Basın özgürlüğü tehlikede'

David McCraw avukata gönderdiği yazıda yayınladıkları haberin ‘Trump'ın söz ve davranışlarıyla yarattığı imajı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ve ifadelerini aktardıkları kadınların milli önemdeki bir konu hakkında konuştuklarını' belirtti. David McCraw ‘cinsel tacize uğradıklarını söyleyen kadınların söylediklerini yayınlamasaydık, sadece okuyucularımıza değil demokrasiye de kötülük etmiş olurduk', dedi.

Amerikan Gazetecileri Savunma Komitesi Medya Grubu, ‘Donald Trump'ın Başkanlık seçimini kazanmasının ABD'deki basın özgürlüğünü tehlikeye atacağı ve Trump'ın gazetecilerin haklarına ve Komite'nin basın özgürlüğü için dünya çapında verdiği mücadeleye zarar vereceği' uyarısında bulundu. Komite Başkanı Sandra Mims Rowe, Donald Trump'ın söz ve davranışlarıyla basın özgürlüğünü teminat altına alan anayasa maddesini ihlal ettiğini belirtti ve "ABD'de basın özgürlüğünün kısıtlanması dünyadaki bütün gazetecileri etkiler. ABD'deki standartların düşürülmesi diktatör ve despotları milli medyayı baskı altına almaya teşvik eder”, dedi.

Trumpların başı ‘People' ile de dertte

Donald Trump'ın eşi Melania Trump ‘People' dergisinin, eski muhabirlerinden Natasha Stoynoff ile sokakta karşılaştığı ve kendisiyle sohbet ettiği şeklindeki haberini yalanladı. Melania Trump eşine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını inkar etmedi.

Amerikan medyası Donald Trump tarafından taciz edildiklerini söyleyen kadınlarla ilgili haberlere geniş yer verdi. Natasha Stoynoff 2005 yılında yaptığı mülakat sırasında Donald Trump tarafından taciz edildiğini ve yalnız kaldıkları odada Trump’ın kendisini duvara sıkıştırıp öptüğünü yazmıştı. Bir daha Trump hakkında haber yapmamak için ‘People' dergisinden izin istediğini belirten Stoynoff olaydan birkaç ay sonra Trump'ın eşiyle karşılaştığını ve Melania Trump'ın kendisine yakınlık gösterdiğini yazdı. Trump'ın avukatı, Melania ile Natasha'nın dost olmadıklarını ve Stoynoff aralarında samimiyet olduğu iddiasını geri almadığı takdirde ‘People' dergisini mahkemeye vereceklerini söyledi.

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DW,afp/AG, GA