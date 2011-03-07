New York Times yazdı: Türkiye 2 gazeteciyi cezaevine koydu

T24- New York Times, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Nedim Şener ve Ahmet Şık haberini "Türkiye iki gazeteciyi cezaevine koydu" başlığıyla verdi. Gazete, 60 gazetecinin daha hapiste olduğunu yazdı.

Gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanarak, cezaevine gönderilmesi New York Times'ta yer buldu.

New York Times gazetesi, son dönemde Türkiye’deki gazeteci tutuklamalarının, “AKP’nin muhaliflerine gözdağı verme çabasının bir parçası” olduğu yönündeki eleştirilere yer verdi.

NYT, “Türkiye, iki gazeteciyi cezaevine koydu” başlıklı haberinde Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın “askerlerin, 2003 yılında Türkiye’nin İslam yanlısı hükümeti devirmek için komplo kurduğu yönündeki suçlamalara ilişkin soruşturma”nın çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildiğine dikkat çekti.