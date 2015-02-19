New York Times yazarı: Erdoğan ve Davutoğlu’nun ifadeleri iğrenç

Ali Kupeli

New York Times yazarı Thomas L. Friedman dünkü (10 Şubat 2015) yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetini eleştirdi. Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun anti-semitik ifadelerini ‘iğrenç’ olarak niteleyen Ortadoğu uzmanı Friedman, Türkiye’nin artık demokratik bir ülke olmadığını yazdı.

Pulitzer ödüllü yazar, Türk liderlerin anti-Semitik sözler sarf etmeyi adet haline getirdiğini belirterek, “Her ay Türk Hükümeti tarafıdan anti-semitik ifadelere maruz kalıyoruz. Bir çeşit ‘ayın hakareti kulübü’ işletiyorlar gibi görünüyor.” diyor. Başbakan Davutoğlu’nun “Türkiye, Yahudi lobisine yenik düşmeyecek” sözlerini hatırlatan Friedman, Davutoğlu ve Erdoğan’ın anti-Semitik ifadelerinin ‘ucuz’ ve ‘basit’ olduğunu söylüyor.

“Dünyadaki bütün Yahudilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmekle uğraştığını kim biliyor?” diye soran Friedman, Erdoğan’ın gücünü korumak için devamlı bu tür söylemlere başvurduğunu vurguluyor.

Demokraside duraklama dönemi

Yazısında dünya genelinde demokraside bir gerileme olduğunu ifade eden Friedman, ‘Putin’in Rusya’sı’ ve ‘Erdoğan’ın Türkiye’sinin ‘Demokraside duraklama devri’ adı verilen bu trendin ‘poster çocukları’ olduğunu söylüyor. Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğunu söylemenin artık mümkün olmadığını dile getiren Friedman, ülkenin, Rusya, Venezuela, Tayland, Bangladeş ve Kenya gibi demokrasiden uzak ülkeler arasında olduğunu belirtiyor.

Stanford Üniversitesi’nde demokrasi uzmanı olan Larry Diamond’ın araştırmalarından alıntılar yapan Friedman, Diamond’ın bir yazsında AKP’nin Türkiye’yi partizanlaştırdığını dile getirdiğini söyledi. Yazıda, Diamond’ın, “AKP, yargı ve bürokraside kontrolünü genişletti. Gazetecileri tutuklayarak basın ve akdemi dünyasındaki muhaliflerin gözünü korkutuyor, muhalif partileri destekleyen işadamlarını tehdit ediyor, ‘sözde darbeciler’e karşı soruşturma başlatıyor ve tutuklatıyor. Bütün bunlar Erdoğan’ın hayret verici ve artarak küstahlaşan kişisel gücüyle örtüşüyor” sözlerine yer verdi.

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