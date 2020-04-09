New York Times: Yaklaşık 150 Suudi kraliyet ailesi mensubuna Koronavirüs bulaştı

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Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Suudi Arabistan kraliyet ailesinin birçok mensubuna bulaştığı belirtildi.

New York Times'ın aktardığına göre başkent Riyad'ın valiliğini yapan Suudi prensi Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Düzinelerce El-Suud ailesi üyesinin daha Koronavirüs'e yakalandığı ifade edildi.

NYT'nin eline geçen bir uyarı notuna göre ilerleyen günlerde Suudi Arabistan'ın "elit" hastanelerine daha fazla Suudi kraliyet ailesi mensubunun kaldırılması bekleniyor. Hastane çalışanlarından bu duruma hazırlık yapmaları istendi.

Aileye yakın bir kişinin aktardığına göre Suudi kraliyet ailesi El-Suud'un şu ana kadar yaklaşık 150 üyesinin Koronavirüs'e yakalandığına inanılıyor.

84 yaşındaki Kral Selman, salgının ülkeye ulaşmasının ardından Kızıl Deniz'deki bir adadaki sarayında kalmaya başladı. Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ise bakanlarıyla beraber Kızıl Deniz kıyısında, gelecekte "Neom" isimli bir şehrin inşa edileceği söylenen bölgede kalmaya başladı.

Suudi Arabistan'da şu ana kadar 2 bin 932 vaka görüldü ve 41 kişi hayatını kaybetti.