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Medya

New York Times, Türkiye'deki muhabirlerinin ismini saklama kararı aldı

Gazete, Suriye ve Afganistan’dan geçtiği haberlerde de muhabirlerin isimlerini gizliyor

02 Ocak 2017 19:53

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Afganistan ve Suriye'de başvurduğu korunma yöntemini Türkiye için de uygulamaya koydu. Dünyanın en etkili gazetelerinden biri olan New York Times güvenliklerini sağlamak amacıyla Türkiye’deki muhabirlerinin kimliğini gizleme kararı aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre; New York Times, Türkiye’den geçtiği haberlerde muhabir adını vermek yerine "New York Times çalışanı" ifadesini kullanmaya başladı. ABD'nin en prestjli gazetelerinden biri olan New York Times'ın kararını CNN de duyurdu.

İstanbul’un Ortaköy semtinde ünlü gece kulübü Reina’ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili haberde de aynı ifadeyi kullanan gazete, muhabir isimlerini duruma bağlı olarak anonim olarak bırakıyor.

New York Times, gazetecilerin sahadaki güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye ve Afganistan’dan geçtiği haberlerde de muhabirlerin isimlerini gizliyor. Son dönemde Türkiye’de yabancı gazetecilere yönelik baskı da artmış durumda. Bazı yabancı gazeteciler gözaltına alınırken, bazıları da Türkiye’yi terk etmeyi tercih etti.

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