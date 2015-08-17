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New York Times: Türk yetkililer sinirden mosmor oldu

Gazete, ABD'nin Patriot füze savunma sistemlerini Gaziantep'ten çekme kararına ilişkin ilginç iddialarda bulundu

17 Ağustos 2015 19:59

Amerikan New York Times gazetesi, ABD’nin Patriot füze savunma sistemlerini Gaziantep'ten çekme kararını Türk yetkililere bildirmek için, İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda anlaşmaya varılmasını beklediği iddiasına yer verdi. Gazete, Amerikalı yetkililerin, ABD'nin Patriot kararını öğrenen Türk yetkililer için “sinirden mosmor oldu” dediğini yazdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre;  New York Times, ABD'nin görev süresi Ekim ayında sona erecek Patriot füze savunma sistemlerini Gaziantep'ten çekme kararına ilişkin bir takım iddialar ortaya attı.

New York Times’a konuşan üst düzey ABD'li yetkililere göre, Washington alınan Patriot kararını Türk tarafına bildirmek için, iki ülke arasında İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda anlaşmaya varılmasını bekledi.

22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama arasındaki telefon görüşmesinde İncirlik üslerinin IŞİD'e karşı operasyonlarda Amerikan uçaklarına açılması hususunda anlaşılmasının ardından Ankara'ya Patriotlarla ilgili kararın iletildiği öne sürüldü.

"ABD, hassas müzakerelerin ardından Türkiye'deki Patriot füzelerini çekeceğini duyurdu" başlıklı haberde ABD eski Savunma Bakanı Yardımcısı Derek Chollet'nin şu yorumuna yer verildi:

"Anlaşmadan önce yapılacak herhangi bir duyuru, ABD'nin Türkiye'ye olan taahhütlerini azalttığı gibi algılanabilecek yanlış bir sinyal gönderebilirdi."

Haberde ayrıca, "Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan dört Amerikalı yetkili, iki hafta önce ABD'nin Patriotları çekeceğini öğrenen Türk yetkililer sinirden mosmor oldu" iddiasında bulunuldu.

Patriot savunma sistemlerinin, bir Türk savaş uçağının Suriye ordusu tarafından düşürülmesinin ardından Ankara'nın talebiyle Ocak 2013'te yerleştirildiğini hatırlatan New York Times'a göre, ABD Savunma Bakanlığı söz konusu füze bataryalarının konuşlandırılması fikrine baştan beri sıcak bakmadı ancak bunu sembolik bir jest olarak görüp kabul etti.

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