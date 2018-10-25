New York Times: Trump'ın iPhone'ları Çin ve Rusya tarafından dinleniyor

Amerikan gazetesi New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarının uyarılarını dinlemeyerek kullanmaya devam ettiği iPhone'larının Rusya ve Çin'in istihbarat servisleri tarafından dinlendiğini öne sürdü.

Amerikan istihbarat servisinin raporlarına ve konuyla ilgili Amerikalı yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Trump'ın iPhone'larıyla yaptığı görüşmelerin özellikle Çin istihbaratı tarafından Trump'ın dinlendiği ve elde edilen istihbaratın Washington'un politikalarını etkilemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Trump'ın, telefonlarının güvenli olmadığını ve istihbarat servisleri tarafından dinlendiğini söyleyen yardımcılarına kulak asmadığı da haberde vurgulanıyor.

Habere göre Çin, Trump'ın konuşmalarını dinleyerek Trump'ın ne düşündüğünü ve kimlerle yakın olduğunu öğrenmeyi hedefliyor.

Böylece Çin'in ticaret savaşları gibi konular hakkında Trump'ın görüşlerini ve politikalarını çevresindeki kişiler üzerinden etkilemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Rusya'nın ise Trump'ın Rus lider Vladimir Putin ile yakınlığı dolayısıyla Çin kadar gelişmiş bir casusluk programı üzerinde çalışmadığı ifade edildi.

Diğer iPhone'lardan farkı yok

Beyaz Saray'ın güvenli hattını kullanmaya teşvik edilen Trump'ın üç tane iPhone'u var. Bunlardan ikisi Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından güvenlik amacıyla modifiye edilmiş cihazlar. Üçüncü telefonun ise milyonlarca kişinin kullandığı herhangi bir iPhone'dan farkı yok.

Trump'ın üçüncü kişisel telefonunu bulundurmak istemesi, diğerlerinin aksine bu cihazda kişisel kontaktlarını tutabilmesinden kaynaklanıyor.

Cep telefonları üzerinden yapılan aramalara, baz istasyonları ve kablolar üzerinden sinyallerle yol aldıkları sırada müdahale edilebiliyor.

Amerikan istihbaratı başta olmak üzere çoğu ülke, yabancı liderlerin telefon görüşmelerine sızmayı önemli bir casusluk rutini olarak görüyor.

Bu yüzden Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cep telefonu kullanmadığı biliniyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ikinci döneminde kullandığı iPhone'u ise arama yapamıyor, mesaj yazamıyor, uygulama yükleyemiyor, kamera ve mikrofon bulundurmuyordu. Sadece belirli bir grupta yer alan kişilerden elektronik posta alabiliyordu.

Obama, telefon kullanması gerektiğinde yardımcılarınınkini alıyordu.

Trump ise daha kapsamlı cihazlar kullanmak konusunda ısrarcı. Android telefonundan vazgeçse de iki resmi telefon edinmesinde karar kılındı: Bir tanesini Twitter ve diğer uygulamlar için, diğerini ise arama yapmak için kullanıyor.

Beyaz Saray'daki yardımcıları tarafından dinlenmek istemediğinde cep telefonunu kullandığı belirtilen Trump'ın genelde Fox haber kanalından kendisine yakın olan gazetecilerle konuştuğu ifade edildi.

Trump, yardımcılarına cep telefonlarında yaptığı görüşmelerde devlet sırlarıyla ilgili konuşmadığını söylüyor.

Mail ve mesaj kullanmadığı için bu alanda hacklenmesi zorlaşan Trump'ın Twitter telefonu sadece Wi-Fi üzerinden internete bağlanabiliyor.

Trump'ın resmi telefonlarını 30 günde bir değiştirmesi gerekiyor.

Geçen yıl Trump telefonunu bir golf arabasında unuttuğu için yardımcıları telaşla telefonu bulmaya çalışmıştı.

Trump, 2016'daki başkanlık yarışı sırasında Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton'ı, güvenli sağlayıcılar kullanmadığı için maillerinin hacklenmesi dolayısıyla eleştirmişti.