New York Times: Trump'ın gelini, ara seçimlerde Senato'ya aday olabilir

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ABD'de siyasi bir pozisyona adaylığını açıklayacak ilk Trump, mevcut Başkan Donald, Beyaz Saray danışmanı Ivanka veya 'Trump imparatorluğu'nun başındaki Donald Jr. olmayabilir.

New York Times'ın aktardığına göre Trump'ın ortanca oğlu Eric ile evli olan Laura Trump, Kuzey Carolina eyaletinden ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi olan Senato'ya aday olmayı düşünüyor.

Laura Trump'a yakın üç isim, gazeteye yaptığı açıklamalarda Laura'nın 2022'deki ara seçimlerde Senato adaylığı üzerinde durduğunu ifade etti.

Eski bir kişisel antrenör ve TV yapımcısı olan Laura, 2014'te Eric ile evlendikten kısa süre sonra Trump kampanyasının dijital medyadaki görsellerinin arkasındaki beyin haline gelmişti.

Öte yandan Trump'ın kızı Ivanka ve büyük oğlu Donald Jr.'ın da adı birçok pozisyon için geçmişti. Ancak NYT'ye göre iki isim de yakın zamanda hiçbir pozisyona aday olmayı düşünmüyor.

3 Kasım seçimlerini kaybeden Trump'ın 2024'te tekrar aday olabileceği ile ilgili söylentiler de ABD medyasında yer almıştı.