New York Times: Trump, hastaneden çıkarken gömleğini yırtık altındaki Süpermen tişörtünü göstermeyi planlıyordu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın geen haftalarda Koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Sağlık Merkezi'nden çıkarken gömleğinin altında bir Süpermen tişörtü giymek istediğini söyledi.

New York Times'ın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD lideri taburcu edilirken gömleğini yırtıp altındaki Süpermen kostümünü gösterecekti.

Habere göre Trump, fikrini anlattığı telefon konuşmanlarında tişörte "gücün sembolü" olarak hitap etti.

ABD liderinin daha sonra bu fikirden vazgeçtiği belirtildi.