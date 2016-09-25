New York Times tarihinde ilk kez Demokratlar'ın adayı Clinton'a açık destek verdi

ABD'nin saygın gazetelerinden The New York Times 8 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi bir ilke imza attı. Gazete, "NY Times'tan bir ilk: Başkanlık için Clinton" başlığıyla bir yazı kaleme alarak demokrat adaya açık destek verdi.

Destek için uzun bir yazı kaleme alan NY Times makaleye, "Normal bir seçim yılında, iki başkan adayını da karşılaştırırdık. Ancak bu normal bir seçim yılı değil. Herhangi bir değerlendirmeye girişmek boş bir çaba olacaktır" ifadeleriyle başladı. "Başkanlık için Hillary Clinton" başlığını taşıyan makalede Hillary Clinton'ın neden iyi bir başkan olacağının sebepleri açıklandı.

Gazetenin editörleri Cumhuriyetçilerin başkan adayı "Donald Trump'ın neden modern Amerikan tarihinin en kötü başkan adayı olduğunu" anlatmak için ise başka bir yazı kaleme alacaklarını belirtti.

"Desteğimiz saygımızdan kaynaklanıyor"

NY Times, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a zekasına, deneyimine ve cesaretine olan saygılarından dolayı destek verdiğini ifade etti. Makalenin kaleme alınmasının amacı ise, "Bu destek sadece Clinton destekçilerine yazılmış olsaydı bir amacı olmazdı. Biz ziyadesiyle Clinton'a oyunu verme konusunda çekinceleri olan ya da bir demokrata oy vermek istemeyen ya da Beyaz Saray'da Clinton ailesinden başka birini görmek istemeyenleri hedefliyoruz" olarak açıklandı.

ABD'nin saygın gazetelerinden olan The New York Times seçimlerde kimi destekleyeceklerini açıklayarak bir ilke imza attı.

Clinton'un en büyük maharetinin Donald Trump olmaması olarak görülemeyeceğine dikkat çekilen makalede Clinton'un 40 yıllık profesyonel ve siyasi kariyerinin ABD'yi yükseltme kapasitesine sahip nitelikte olduğu ifade edildi. ABD'nin en önemli koltuğuna oturacak olan kişinin hizmet döneminde, bağnaz, hizipçi hareketlerle ve onların liderleriyle mücadele edeceği belirtildi.

Hillary Clinton'ın şimdiye kadar yürüttüğü politikaların ve bakış açısının incelendiği makalede ABD'nin içine düşmüş olduğu ulusal ve uluslarası sorunlara karşı Clinton'un en doğru aday olarak öne çıktığı anlatıldı.

Milyarder işadamı Donal Trump ve Hillary Clinton 8 Kasım'daki seçimlerde iki favori aday olarak yarışacak. Eğer Clinton seçilirse ABD tarihinin ilk kadın başkanı olacak.

"Amerika duvarların arkasına çekilmemeli"

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerleyen dönemde uluslararası arenada daha fazla bulunması gerektiğine dikkat çekilen yazıda, "Amerika okyanusların gerisine ve duvarların arkasına çekilmemeli. Hillary Clinton, ABD'nin kendi çıkarlarını ve değerlerini korumak için güven içinde dünyayla daha fazla etkileşime girmesi gerektiğine inanıyor" ifadeleri kullanıldı.