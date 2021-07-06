New York Times'tan Mısır'da yetkililer tarafından tacize uğrayan kadınlar haberi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Mısır'da güvenlik güçleri tarafından tacize uğrayan kadınları sayfalarına taşıdı.

"Arama sınırı aştığı zaman" başlıklı haberde, Mısır adalet sistemiyle yolları kesişen kadınların hikayeleri anlatıldı.

Haberde, NYT'ye konuşan bazı kadınların videoları yayımlanarak, "Bu kadınlar ya konuştukları için tutuklandılar ya da bir suçu bildirmek için yetkililere gittiler. Her vakada, kendilerini korumaya yeminli yetkililer tarafından cinsel tacize uğradıklarını söylediler" ifadesi paylaşıldı.

Kadınların Mısır adalet sisteminde, suçlu olarak tutuklandıkları ya da bir suçun mağduru oldukları zaman yetkililer tarafından cinsel tacize uğrama riskinin bulunduğu belirtilen haberde, bunun yasa dışı olmasına rağmen bu konuda hiçbir şey yapılmadığı öne sürüldü.

Haberde, 12'den fazla kadın ile görüşüldüğü, bunların 3'nün ilk defa kamuya açık şekilde konuşarak polis karakolunda, hapishanede ve hastanede yetkililer tarafından rutin arama ve muayene adı altında cinsel tacize uğradıkları aktarıldı.

Ülkede bu konuda kamuya açık veriler bulunmadığına dikkat çekilen haberde, "Mısır'daki kadınlar genellikle suçlanacakları ve küçük düşürülerek toplumdan dışlanacakları korkusuyla cinsel tacizleri bildirmekten kaçınırlar" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Mısır İçişleri Bakanlığına bu konuda yapılan başvuruların cevapsız kaldığına işaret edilerek, sadece ismini vermek istemeyen yetkili bir polis memurunun "kadınların yasal otoriteler tarafından cinsel istismarının her yerde" olduğu, arama ve muayenelerin delil bulmaktan çok "insanı aşağılamak" için yapıldığı ifadelerine yer verildi. (AA)