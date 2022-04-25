New York Times'ta Britanya Başbakanı Johnson'a çağrı yapan reklam: Senin büyük deden Ali Kemal sokaklarda öldürüldü; Ermeni Soykırımı'na adalet getir

T24 Dış Haberler

Dünyanın en çok satan gazetelerinden ABD merkezli New York Times'ta bugün yer alan bir reklamda Britanya Başbakanı Boris Johnson'a "Ermeni Soykırımı'na adalet getirmesi" için çağrı yapıldı.

Gazetenin 25 Nisan nüshasının 5. sayfasında yer alan reklamda Osmanlı İmparatorluğu'nun eski Maarif ve Dâhiliye Nazırı ve Johnson'ın büyük dedesi Ali Kemal'in fotoğrafına yer verildi.

Fotoğrafın altında, "Bu büyük adam senin büyük dedendi. Bir Türk gazeteci ve siyasetçiydi. Ona Ermeni Soykırımı'nın sorumlularını cezalandırmaya çalıştığı için 'hain' denildi. En sonunda sokaklarda öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

Reklamın sol alt köşesinde "1.5 milyon öldürüldü. 24 Nisan 1915-1923" ifadeleri yer alırken sol altında büyük harflerle, "Ermeni Soykırımı'na adalet getir" yazıldı.

Reklamı Ermeni iş insan Raffy Manoukian'ın verdiği bildirildi.