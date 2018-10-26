New York Times, Suudi Arabistan turlarını iptal etti

T24 Haber Merkezi

ABD'nin en yüksekli tirajlı gazetesi New York Times, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle sorumlu tutulan Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı turu iptal etti.

CNN International'da yer alan habere göre Times bu iptal kararını, Suudi hükümetinin cinayeti kabûl etmeden önce aldı.

Kaşıkçı 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybedilmiş, Suudi Arabistan olayın üzerinden 18 gün geçtikten sonra Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıklamıştı.

New York Times'ın ''Journey'' adı verdiği seyahat paketleri, dünyanın bir çok yerine düzenleniyor ve küçük gruplar hâlinde yapılıyor. Tura katılanlara genelde gazetenin muhabirleri ve bölge ile ilgili uzmanlığı olan insanlar eşlik ediyor.

Times'ın, Suudi Arabistan'a yapacağı turun ismi ''Suudi Arabistan ve Emirlikler: Petrolun geçmişi ve geleceği'' olarak açıklanmıştı ve katılım fiyatı 11 bin 995 dolar olarak belirlenmişti. Tura katılanlar 10 gün boyunca 5 yıldızlı otellerde konaklayacaktı.

Times'ın basın sözcüsü yaptığı açıklamada tura rezervasyon yapanların parasının iade edileceğini açıkladı.

Times daha önce 2016'da Etiyopya'ya yapılması planlanan bir turu ülkede yaşanan iç karışıklardan sebep iptal etmişti.

Cemal Kaşıkçı cinayeti, turizm sektörünü büyütmeye çalışan Suudi Arabistan'ın ekonomisini etkileyebilir.