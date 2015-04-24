New York Times, 'Soykırım önemsizleştirilemez' dedi, Türk derneklerinin ilanını yayımlamadı

ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan toplum kuruluşunu bir araya getiren Yönlendirme Komitesi tarafından hazırlanan ilan, "11 Eylül saldırıları, Holokost, ABD'deki kölelik uygulaması, Ermeni soykırımı, İrlanda'daki açlık gibi tarihi gerçekleri reddeden veya önemsizleştiren reklamlar yayınlanmaz" denilerek yayınlanmadı.

ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan toplum kuruluşunu bir araya getiren Yönlendirme Komitesi tarafından hazırlanan ilan, "Amerikalı Türkler ve Türkiye'nin dostlarından Başkan Obama ve Kongre üyelerine barış mesajı" başlığı ile başlıyor ve iki toplum arasında uzlaşıyı teşvik eden metnin sonunda da "Bölmeyin birleştirin" sloganına yer veriliyor.

Ermeniler de dahil olmak üzere yüz yıl önceki olaylarda acı çeken tüm toplumlar için duyulan üzüntünün paylaşıldığı ve olayların nitelendirilmesi konusunda akademik konsensüs olmadığı vurgulanan ilanda cuma günü Washington'da "barış ve dayanışma yürüyüşü" gerçekleştirileceği belirtiliyordu.

İlanın yayınlanmamasına ilişkin New York Times'tan yapılan açıklamada, "11 Eylül saldırıları, Holokost, ABD'deki kölelik uygulaması, Ermeni soykırımı, İrlanda'daki açlık gibi tarihi gerçekleri reddeden veya önemsizleştiren reklamlar yayınlanmaz" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin reklam biriminden Michael Hayden, ilanı yayınlamak istediklerini ancak hukuk biriminden, reklam metninin, "Gazete editörlerinin son beş yıldır yazageldiklerinin karşısında" olacağı uyarısını aldığını söyledi.



'Hayal kırıklığına uğradık'



Türk Amerikan Milli Yönlendirme Komitesi Eşbaşkanı İbrahim Uyar, "Biz Amerika'yı basın özgürlüğünde gerçekten özgür bir ülke biliyorduk. Tarafsız bir medya anlayışı var ve her kesime söz hakkı veriyor biliyorduk. Bunun böyle olmadığını gördük" dedi.

Gazetenin kendilerinden reklamda yer alan metni çıkarıp sadece yürüyüşün duyurusunu yapmalarını istediğini anlatan Uyar, şunları söyledi:

"Halbuki biz o metinde uzlaşmadan, barıştan, dayanışmadan bahsediyoruz. Geçmişteki acıları kenara bırakalım, gelin dost olalım, uzlaşalım, barış ve dayanışma içerisinde bu sorunu çözelim istedik, tarihçiler karar versin dedik. Ama maalesef bunu kabul etmediler. Gazeteden, 'biz Ermeni soykırımını kabul ediyoruz ve kabul etmeyen veya eleştiren hiçbir şeyi yayınlamıyoruz' diye cevap verdiler. Çok ciddi hayal kırıklığına uğradık."

Reklamın Washington Post'ta yayınlandığını, Washington DC'de 110 otobüste 30 gün boyunca yayınlanmakta olduğunu ifade eden Uyar, 30 metro istasyonunda, bilboardlarda reklamların yer aldığını belirtti.